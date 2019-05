8 en 6 jaar cel voor fatale burenruzie

De rechtbank in Roermond heeft dinsdag twee mannen uit Geleen gevangenisstraffen opgelegd in een zaak rond een volledig uit de hand gelopen burenruzie. De 36-jarige Doy S. moet acht jaar de cel in, omdat hij op 22 april vorig jaar zijn buurman doodschoot. Zijn 29-jarige vriend Robert E. kreeg zes jaar cel wegens medeplichtigheid.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden tegen beiden veertien jaar cel.

S. had zich destijds bij de benedenburen beklaagd over geluidsoverlast. Toen zij bleven doorgaan met feesten, liet hij een zware vuurwerkbom voor hun woning ontploffen. Daarop stormde de buurvrouw gewapend met twee keukenmessen woedend naar de woning van S., samen met haar partner.

De verdachte had inmiddels drie vrienden opgetrommeld, van wie twee zich wapenden met honkbalknuppels. De ruzie liep uit de hand. S. schoot eerst de buurman in de buik en vervolgens de buurvrouw in haar knie. De man overleed in het ziekenhuis.

Volgens de rechtbank hebben beiden zich schuldig gemaakt aan doodslag en een poging tot zware mishandeling. De verdediging deed tevergeefs een beroep op noodweer. De rechtbank wees erop dat S. was begonnen met het laten ontploffen van vuurwerk, waardoor de onderbuurvrouw razend werd en verhaal kwam halen. S. was bovendien een voormalig militair en hij had de gevolgen moeten kennen van vuurwapengebruik,

Volgens de rechtbank hebben S. en E. bewust de confrontatie gezocht en kan ook daarom niet van noodweer gesproken worden. De rechtbank besloot wel tot een lagere straf dan door het OM geëist vanwege de rol van de buurvrouw bij de geweldsescalatie.