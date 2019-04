8 en 16 jaar cel voor brandstichtingen

Een 25-jarige man uit Apeldoorn is tot zestien jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens twee brandstichtingen in woningen in Almelo in 2017. Twee handlangers uit Nunspeet en Heerde, 25 en 19 jaar, die ieder bij een van de brandstichtingen betrokken waren, zijn veroordeeld tot acht jaar cel door de rechtbank in Almelo.

De straffen zijn vrijwel gelijk aan de eisen die het Openbaar Ministerie (OM) een maand geleden bij de behandeling van de zaak naar voren had gebracht. Ook moeten de drie schadevergoedingen betalen van 4000 en 7000 euro aan de slachtoffers. Net als het OM beschouwt de rechtbank de brandstichtingen als pogingen tot moord. Bij de eerste brand, in juni 2017, kon de bewoonster, die boven lag te slapen, ternauwernood door de brandweer worden gered. Bij de tweede, in november, kon de bewoonster zichzelf in veiligheid brengen.

De brandstichtingen zouden verband houden met een reeks andere gewelddadigheden binnen het criminele circuit in Twente. Bij de eerste brandstichting was waarschijnlijk sprake van een vergissing; de daders zouden een verkeerd adres hebben gekozen. De verdachten wilden hierover echter niks loslaten.