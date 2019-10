‘8 en 12 jaar om aanslagen handgranaat Delft’

Tegen de 42-jarige Michael B. en de 24-jarige Dean P. uit Den Haag zijn door het Openbaar Ministerie (OM) gevangenisstraffen van respectievelijk 12 en 8 jaar geëist. Volgens de aanklager hebben zij op 17 mei 2018 handgranaten laten ontploffen bij twee coffeeshops in Delft. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Beide verdachten ontkenden donderdag bij de rechtbank in Den Haag hun betrokkenheid.

De strafeisen betroffen ook wapenbezit. Op 20 juni 2018 werden P. en B. in een auto aangetroffen met daarin een tas met wapens en een masker, die volgens het OM gelijkenis vertonen met de bij de aanslagen gebruikte spullen. B. verklaarde dat hij uit geldgebrek in opdracht wapens vervoerde. P. zou hiervan niets hebben geweten. Het wapenvervoer zou volgens B. wellicht de reden kunnen zijn dat zijn DNA op resten van de ontplofte handgranaten is aangetroffen. Voor wie hij de wapens vervoerde, wilde hij niet zeggen.

Ter zitting werden camerabeelden getoond van de aanslag op coffeeshop The Future in de Delftse Peperstraat. De officier van justitie benadrukte dat deze deel uitmaakte van „een aantal keiharde geweldsincidenten” waardoor Delft in 2018 angstige maanden doormaakte. Het motief voor deze ‘coffeeshopoorlog’ is niet achterhaald. De aanklager noemde B. en P. „uitvoerders” binnen het criminele milieu en wil met de hoge strafeisen een serieuze afschrikwekkende dreiging uit laten gaan.

B. is in 2002 veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf en tbs wegens een drievoudige moord. De aanklager merkte op dat de tbs, die in 2015 eindigde, in dit geval dus niet het beoogde effect heeft gehad. Naar zijn mening was B. er destijds overigens nog goed vanaf gekomen, aangezien het OM destijds een levenslange gevangenisstraf eiste.

Vrijdag komen de advocaten aan het woord. Uitspraak op 25 oktober.