‘8 en 12 jaar om aanslagen handgranaat Delft’

Tegen de 42-jarige Michael B. en de 24-jarige Dean P. uit Den Haag zijn door het Openbaar Ministerie (OM) gevangenisstraffen van respectievelijk 12 en 8 jaar geëist. Volgens de aanklager hebben zij op 17 mei 2018 handgranaten laten ontploffen bij twee coffeeshops in Delft. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Beide verdachten ontkennen.

De strafeisen betroffen ook wapenbezit. Op 20 juni 2018 werden P. en B. in een auto aangetroffen met daarin een tas met wapens en een masker, die volgens het OM gelijkenis vertonen met de bij de aanslagen gebruikte spullen. B. verklaarde dat hij, overigens zonder medeweten van P., uit geldgebrek in opdracht wapens vervoerde. Dat zou volgens hem ook de reden kunnen zijn dat zijn DNA op resten van de handgranaten is aangetroffen. Voor wie hij de wapens vervoerde, wilde hij niet zeggen.

Vrijdag komen de advocaten aan het woord. De uitspraak is op 25 oktober.