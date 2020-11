Een 78-jarige man uit Hoogeveen (Drenthe) is overleden nadat hij vrijdagavond op zijn fiets een aanrijding met een auto had gehad. De politie is op zoek naar een van de inzittenden van de auto want die heeft de plaats van het ongeval verlaten. Een andere inzittende was daar nog wel aanwezig en die is aangehouden, zo meldt de politie.

Het ongeval gebeurde op de Alteveerstraat in Hoogeveen.