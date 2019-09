Deelnemers aan de World Cleanup Day hebben zaterdag in heel Nederland zeker 78.000 stuks zwerfafval opgeruimd. De opruimactie is onderdeel van een wereldwijde dag om zoveel mogelijk afval op te ruimen. De Plastic Soup Foundation maakte de totale opbrengst zondag bekend.

De 16.000 vrijwilligers die op ruim 1400 plekken afval opruimden, konden een speciale app gebruiken om te registeren om wat voor soort materiaal het ging en van welke merken de verpakkingen het meest op straat belanden. Vorig jaar legden de deelnemers nog 35.000 stuks afval vast met de app. Dat er dit jaar veel meer zwerfafval werd geregistreerd, komt volgens de organisatie doordat de deelnemers de app fanatieker hebben gebruikt.

Het meest gevonden afval was dit jaar het blikje, gevolgd door snack- en snoepverpakkingen, flesjes, zakjes en sigarettenpeuken, die vorig jaar nog aan kop stonden. Meer dan 60 procent van het geregistreerde afval is van plastic. Op grote afstand volgen metaal en papier. Blikjes van Red Bull nemen onder de merken de eerste plaats in, daarna komen Heineken, McDonald’s en Marlboro.

In meer dan 160 landen deden zaterdag miljoenen mensen mee aan World Cleanup Day. In Nederland werd de dag voor de tweede keer georganiseerd.