In een container met bananen heeft de douane in de Rotterdamse haven 750 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde al op 31 oktober met hulp van speurhonden en een scan, meldt de dienst woensdag.

De container was afkomstig uit Ecuador en onderweg naar een bedrijf in Vlissingen, dat volgens de douane niets met de smokkel te maken heeft. De drugs zijn vernietigd. Er is nog niemand aangehouden.