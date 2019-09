75 klokken spelen in 75 plaatsen voor vrijheid

In 75 dorpen en steden in Nederland spelen stadscarillons en klokken het komende jaar muziek uit de tijd van de bevrijding. Dat gebeurt steeds op of rond de datum dat zo’n plaats is bevrijd. De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging heeft de estafette georganiseerd om 75 jaar vrijheid te vieren.

De aftrap is zaterdag in Maastricht. Op die dag precies 75 jaar geleden werd die Zuid-Limburgse gemeente als eerste grote stad in Nederland bevrijd. Beiaardier Philippe Reuser bespeelt het 350 jaar oude carillon op het stadhuis.

Daarna volgt de estafette het spoor van de geallieerde bevrijders door Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. Pas volgend jaar komen de carillons van onder meer het Vredespaleis in Den Haag en de Westertoren in Amsterdam aan de beurt, want daar duurde de Tweede Wereldoorlog nog tot in 1945. Op Bevrijdingsdag volgend jaar luiden de klokken van de Grote Kerk in Wageningen.

In de oorlog roofden de Duitse bezetters ongeveer 9000 carillons en kerkklokken om de 3,5 miljoen kilo brons om te smelten voor de oorlogsindustrie. Het verzet zorgde ervoor dat een deel van deze klokken toch bewaard bleef. Verdwenen klokken zijn bij de wederopbouw bijna overal opnieuw gegoten.