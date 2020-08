75-jarige herdenking bevrijding Indië begonnen

Bij het Indisch Monument in Den Haag is zaterdagmiddag even na het middaguur de nationale herdenking begonnen van het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is zaterdag precies 75 jaar geleden dat Japan capituleerde. Dat betekende tegelijkertijd de bevrijding voor het hele Koninkrijk der Nederlanden. Premier Mark Rutte zal een toespraak houden. Onder anderen koning Willem-Alexander zal een krans leggen.

Het Indisch Monument is in de nacht van vrijdag op zaterdag bewaakt en beveiligd. Dat gebeurde na een bekladding en gedeeltelijke vernieling in de nacht van donderdag op vrijdag. Vrijdag is het monument schoongemaakt en hersteld. De bekladding is opgeëist door een groep die zich Aliansi Merah Putih noemt, oftewel de rood-witte alliantie, naar de kleuren van de Indonesische vlag. Die groep heeft eerder ook het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt bij de Haagse Hofvijver beklad met de de tekst 'Fuck VOC'. Die was een van de oprichters van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de Nederlandse handelsonderneming die het monopolie had op de overzeese handel.

Rutte memoreert aan zijn eigen vader in Nederlands-Indië

De jaarlijkse herdenking van alle slachtoffers van het Japanse oorlogsgeweld trekt gewoonlijk duizenden belangstellenden. Maar dat kan dit jaar niet wegens de maatregelen tegen het coronavirus. De herdenking is toegankelijk voor een beperkt aantal hoogwaardigheidsbekleders en andere genodigden. De omgeving van het Indisch Monument is zaterdag hermetisch afgesloten, om te voorkomen dat mensen toch op afstand gaan kijken. Op een aantal plekken in het land zijn regionale bijeenkomsten georganiseerd.