75 jaar oud Nederlands hitterecord gebroken

Het Nederlandse hitterecord is woensdag gebroken. In Eindhoven werd om 17.00 uur een temperatuur van 39,3 graden gemeten, de hoogste temperatuur ooit in Nederland.

Het bijna 75 jaar oude record was 38,6 graden, op 23 augustus 1944 gemeten in het Overijsselse Warnsveld. „Het doet ons toch wel wat. Woensdagochtend dachten we dat het business as usual zou worden, maar het warmterecord laat ons niet koud”, aldus het KNMI.

Net achter Eindhoven kwamen het Brabantse Gilze-Rijen en de Limburgse plaatsen Arcen en Ell op de tweede plaats. In deze drie plaatsen werd het 39,2 graden. Gilze-Rijen was de eerste plaats die woensdag het oude record brak. Om 14.57 uur werd daar al een temperatuur van 38,8 graden gemeten.

Ook in België sneuvelde het hitterecord en daar werd het nog wat heter dan in Nederland. In de plaats Kleine-Brogel, niet ver van de Belgisch-Nederlandse grens, steeg rond 16.00 uur het kwik naar 39,9 graden, meldt het Belgisch weerinstituut KMI, dat verwacht dat donderdag de grens van 40 graden wordt gepasseerd.

Over een mogelijk nieuw hitterecord op donderdag wil het KNMI nog geen uitspraken doen: „Er zijn nog te veel onzekere factoren om tot een adequate verwachting te komen.”