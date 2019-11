75.000 euro verduisterd bij schietvereniging

ZAANSTREEK-WATERLAND (ANP)- Bij een schietvereniging in de regio Zaanstreek-Waterland is tussen 2017 en 2018 voor 75.000 euro verduisterd aan verenigingsgeld. De politie heeft twee aanhoudingen verricht en een woning doorzocht.

Een 56-jarige man wordt ervan verdacht dat hij als bestuurslid van de schietvereniging in die periode goederen heeft aangeschaft op kosten van deze vereniging. Zijn 48-jarige vrouw is aangehouden als medeverdachte.

In de woning van de man en de vrouw is een doorzoeking gedaan in het bijzijn van een rechter-commissaris. Hierbij werd beslag gelegd op een luxe personenauto, drie horloges en een geldbedrag van 2000 euro. Ook werden een airsoftwapen, twee balletjespistolen, pepperspray en munitie aangetroffen.

De politie wil uit privacyoverwegingen niet zeggen in welke gemeente de schietvereniging is gevestigd.