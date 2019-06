72e Vlaggetjesdag „geweldig succes”

De 72e editie van Vlaggetjesdag in Scheveningen was "geweldig" en "succesvol", zei voorzitter van het evenement Gerbrand Voerman zaterdag. "Jeroen van der Boom heeft net opgetreden. Bij het hoofdpodium is het nog lekker druk", aldus Voerman over het evenement waarmee het begin van het haringseizoen wordt gevierd.

Hij schat in dat de dag ongeveer evenveel bezoekers heeft getrokken als vorig jaar. Toen kwamen er 175.000 mensen op het feest af. "Bij het opbouwen in de ochtend hadden we nog wat last van regen. Maar tien minuten voordat we begonnen, stopte het, brak de zon door en stroomden de kades helemaal vol."

De dag werd geopend door minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Hij was volgens de organisatoren uitgenodigd wegens het oude spreekwoord ‘haring in het land, dokter aan de kant’. In de haven konden mensen oud-Hollandse kinderspelen doen, shantykoren zien en oude ambachten bekijken.

Op dinsdag was de traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe. Groothandel Makro kocht dat voor 95.500 euro. De opbrengst gaat naar Stichting Mag Ik Dan Bij Jou, die kinderen met kanker en hun ouders wil helpen tijdens de behandeling in het ziekenhuis.