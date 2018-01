In de haven van Antwerpen is een partij van bijna 7000 kilo cocaïne onderschept, die vermoedelijk Nederland als bestemming had. De cocaïne zat in een container met een lading bananen.

De cocaïne werd in het weekend onderschept door de Belgische douane, heeft de Nederlandse politie woensdag bekendgemaakt. Waar de drugs vandaan komt en waar die precies naartoe moest, wordt nog onderzocht.