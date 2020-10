7 personen te water door aanvaring bij Valkenburg (Zuid-Holland)

Door een aanvaring tussen een vrachtschip en een sloep aan het Buitenwater in Valkenburg (Zuid-Holland) zijn zeven personen te water geraakt. Dat heeft de brandweer op Twitter gemeld.

Een woordvoerder van de brandweer meldde aan Omroep West dat een van de personen die te water was geraakt door omstanders op de kant is getrokken en is gereanimeerd en dat de zes anderen zelf uit het water wisten te komen. Het slachtoffer dat moest worden gereanimeerd, zou met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht.