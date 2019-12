7 opgepakt na gevaarlijke achtervolging Breda

Wegens een gevaarlijke achtervolging op zaterdagmiddag in Breda heeft de politie zeven mannen aangehouden. Dat meldt de politie zondag. Het gaat om vijf Belgen van 20 tot en met 22 jaar en twee Nederlanders van 19 en 20 jaar.

Voordat de achtervolging door de stad begon, zou er ruzie zijn geweest. Bij de achtervolging, waarbij een Belgisch en Nederlands voertuig betrokken was, hebben de twee auto’s elkaar geraakt. Daarbij liepen de voertuigen schade op.

De achtervolging kwam tot een einde nabij het Stationsplein. Inzittenden van een van de auto’s vluchtten een hotel binnen. Een 20-jarige Belg ging achter ze aan met een ploertendoder en een mogelijk vuurwapen. Surveillerende medewerkers van handhaving sloegen hem in de boeien en droegen hem over aan de politie. Daarna werden de twee Nederlandse mannen aangehouden. Zij komen uit Roosendaal.

Later verschenen er nog vier Belgen op het politiebureau. Ze gaven aan betrokken te zijn geweest bij de ruzie. De politie heeft ook hen aangehouden. Het is onduidelijk waarom er ruzie is ontstaan. De auto’s en wapens zijn in beslag genomen.