7 mannen opgepakt om heling met behulp speurhond

In het buitengebied van Vlissingen-Oost heeft de politie donderdagavond in totaal zeven mannen aangehouden in verband met gestolen crossmotoren. Daarbij is met succes een politiehond ingezet, die een geurspoor oppikte.

De politieactie begon toen een eigenaar van motoren, die kort daarvoor bij hem gestolen waren, mensen op de motoren zag rijden in het buitengebied. De politie zette het gebied met meerdere eenheden dicht. De speurhond leidde de politie naar vier verdachten, later konden nog eens drie mannen worden aangehouden.

Het gaat om vier mannen uit Vlissingen van 20, 22, 24 en 28 jaar oud, twee mannen uit Middelburg van 23 en 32 jaar oud en een 49-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

In totaal zijn drie crossmotoren in beslag genomen. De mannen worden verdacht van heling.

Volgens de krant PZC was er sprake van „een heuse klopjacht” in het buitengebied tussen Arnemuiden, Nieuwdorp en Nieuw- en Sint Joosland. De eigenaar van de motoren en andere gedupeerden zouden de verdachten zelf op het spoor zijn gekomen door „een beetje speurwerk”. PZC zegt dat er mogelijk nog veel meer crossmotoren worden gevonden omdat die in Zeeland al maandenlang gestolen worden. Een inwoner van Lewedorp, van wie tien motoren ontvreemd werden, loofde in juli nog 2500 euro uit voor degene met de gouden tip.