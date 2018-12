7 jaar cel voor willekeurige aanval Purmerend

Een 20-jarige man die tijdens de nieuwjaarsnacht in Purmerend twee willekeurige mensen heeft aangevallen, is door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar. Er was negen jaar tegen hem geƫist.

De slachtoffers, een man en een vrouw, waren vuurwerk aan het afsteken toen zij ineens van achteren werden gestoken met een scherp voorwerp. De man ging in gevecht met de aanvaller, die hem meerdere keren in zijn hals stak. Daarop ging de verdachte er met een tas vuurwerk vandoor. De man liep een slagaderlijke bloeding op door de aanval en heeft moeten vechten voor zijn leven.

De man heeft niet willen verklaren, hij had alleen een briefje geschreven waarin hij een kennis de schuld gaf.