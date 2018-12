7 jaar cel voor voorbereiden mislukte aanslag

Twee mannen zijn veroordeeld tot een celstraf van ieder zeven jaar, omdat zij een liquidatie hebben gepland en voorbereid van een trainer van voetbalclub Odin'59 in Heemskerk. De rechtbank in Amsterdam acht bewezen dat Willy F. en Jerello G. tussenpersonen waren voor de beoogde moord in oktober 2016. De straffen zijn conform de eis.

De aanslag op de trainer ging niet door, omdat de politie tijdig een tip kreeg. Twee andere mannen, Rigjendrig L. en Gideon G., werden toen op heterdaad aangehouden op de parkeerplaats van de club. Zij kregen vorig jaar beiden ook een celstraf van zeven jaar opgelegd.

De nu veroordeelde twee verdachten hebben de liquidatie voorbereid, onder meer door rondjes te rijden bij de voetbalclub om het terrein te verkennen. G. heeft vanuit de bosjes in september 2016 zelfs een keer geschoten, maar hij miste het doelwit. Daarna werden de twee eerder veroordeelde mannen ingeschakeld.

Op het moment dat de daders wilden toeslaan waren verschillende teams aan het trainen, waaronder ook jeugdteams. De kans bestond dat er onschuldige slachtoffers zouden vallen, zei de officier van justitie eerder op de zitting. Volgens haar hield deze zaak verband met andere liquidaties in en buiten Amsterdam.