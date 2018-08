7 jaar cel voor moordpoging op schoondochter

De 78-jarige Adriaan B. uit Elburg is donderdag door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot zeven jaar cel voor de moordpoging begin dit jaar op zijn ex-schoondochter.

De ex-schoonvader kon de echtscheiding van zijn zoon met de vrouw niet verkroppen en vond dat hij moest ingrijpen. Hij wachtte haar op bij haar woning in Heerhugowaard, schoot in haar mond met een luchtdrukwapen en stak haar meermalen met een mes, in arm, hals en borst. De vrouw overleefde de aanslag doordat gemeentemedewerkers toevallig in de buurt waren, gegil hoorden en tussenbeide sprongen. Meerdere buurtbewoners waren getuige van de aanval.

B. heeft wisselend verklaard over zijn daad. In eerste instantie vertelde hij dat hij bang was dat zijn zoon zijn ex iets zou aandoen. Later zei hij dat hij bang was dat zijn zoon en zijn vrouw zelfmoord zouden plegen door alle ellende rondom de scheiding. De enige uitweg leek daarom voor hem het doden van zijn schoondochter die in zijn ogen de oorzaak van alle ellende was.

De vrouw heeft vier minderjarige kinderen, onder wie een gehandicapte zoon. Het was de vrees voor de gezondheid van deze kwetsbare kleinzoon, waardoor de man tot zijn daad kwam, liet zijn advocaat tijdens de behandeling eerder deze maand weten.

De man is ook veroordeeld voor smaad, omdat hij het waarom van zijn moordpoging in een brief heeft beschreven. Zijn zoon heeft de brief aangevuld en vervolgens onder een grote groep mensen, media en instanties verspreid. In de brief stond onder meer waarom B. vond dat zijn voormalig schoondochter en haar moeder vermoord moesten worden.