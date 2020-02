7 jaar cel voor gewelddadige beroving en verkrachting Arnhem

Een 27-jarige man uit Sint-Maarten is veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging, omdat hij een vrouw bijna doodde en haar verkrachtte nadat hij had geprobeerd haar af te persen en te beroven.

Op eerste kerstdag 2018 probeerde de man het 68-jarige slachtoffer op straat af te persen en met geweld te beroven. Hij trok haar de struiken in, ging boven op haar liggen en drukte haar keel langdurig dicht waardoor zij even buiten bewustzijn raakte. Ook verkrachtte hij de vrouw, die zeer ernstig gewond raakte.

De rechtbank vindt de man verminderd toerekeningsvatbaar. Zijn geestvermogens zijn gebrekkig ontwikkeld en daarnaast is hij verslaafd aan alcohol en vooral aan cocaïne. Om herhaling te voorkomen, is een gedwongen intensieve behandeling noodzakelijk. Hij moet de vrouw 30.000 euro schadevergoeding betalen.

Eerder deze week werd een 21-jarige man in Amsterdam veroordeeld die het ook had voorzien op een 68-jarige vrouw op straat. Hij verkrachtte en mishandelde het slachtoffer met zo veel geweld dat zij in coma raakte en overleed. Dat gebeurde op eerste paasdag 2019 in de wijk Buitenveldert. De dader kreeg zes jaar cel en tbs.