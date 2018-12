7 jaar cel en tbs na doden vriendin Warfhuizen

De 33-jarige Rutger van B. uit Warfhuizen is veroordeeld tot zeven jaar celstraf en tbs wegens het doden van zijn vriendin Anja Hoek (46), op 9 februari. De rechtbank in Groningen vond net als het Openbaar Ministerie (OM) dat er geen sprake was van voorbedachten rade, wat moord zou betekenen, maar wel van doodslag.

Van B. handelde volgens de rechtbank in een opwelling. Hij werd razend toen het slachtoffer hem confronteerde met zijn alcoholgebruik. De verdachte mishandelde haar ernstig en stak daarna vele malen met een mes op haar in, aldus het vonnis. De man heeft zijn daad bekend.

Nadat de vrouw was overleden, heeft Van B. haar nog twee dagen in de woning gehouden zonder iemand in te lichten. Nabestaanden van het slachtoffer, die ongerust waren geworden, onder wie haar dochter, negeerde hij of stuurde hij met een smoes weg. De rechtbank rekent hem dat zwaar aan.

Psychiatrisch deskundigen constateerden een gebrekkige ontwikkeling en een ziekelijke stoornis bij de verdachte.