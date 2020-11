7 aanhoudingen en een gewonde na overval op woning in Rotterdam

De politie heeft bij een overval op een woning aan Meiland in totaal zeven mensen aangehouden. Een persoon is gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het is nog niet duidelijk waardoor de persoon gewond is geraakt. De politie kreeg een melding binnen dat er een schietpartij was in de woning, maar het is nog niet duidelijk of er inderdaad geschoten is, aldus een woordvoerster van de politie.

Zoals het er nu uit ziet, is de woning overvallen door drie overvallers. In de woning waren meerdere personen aanwezig. Het is nog niet duidelijk of de drie overvallers ook bij de arrestanten zitten.

Het onderzoek van de politie is nog volop gaande.