7,5 jaar cel voor doodschudden baby in Breda

Bredanaar Kevin van den B. (26) heeft 7,5 jaar celstraf gekregen, omdat hij in november 2017 zijn zeven maanden oude baby zo hardhandig door elkaar schudde dat het kindje overleed. De rechtbank in Breda veroordeelde de man voor doodslag.

Het jochie liep bloedingen op aan zijn net- en hersenvlies door de mishandeling. Het slachtoffertje overleed twee dagen nadat hij met spoed was opgenomen in het ziekenhuis. Ook had het jongetje een gescheurde tongriem, waardoor zijn tong bijna los in de mond lag. Waardoor dat kwam, is onbekend, maar in elk geval door toedoen van de verdachte, oordeelde de rechtbank donderdag.

Van den B. heeft de mishandelingen altijd ontkend. Het Openbaar Ministerie had ook tbs geëist, maar de rechtbank zag daar geen aanleiding voor. Van den B. werkte niet mee aan persoonlijkheidsonderzoek. Wel is de straf daardoor hoger dan de vijf jaar cel die het OM had geëist.