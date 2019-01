Een 69-jarige bestuurder van een auto is maandag overleden als gevolg van een aanrijding in Beverwijk. Dat gebeurde op een rotonde tussen de Zeestraat en de Binnenrandweg.

De man kwam in botsing met een 49-jarige automobilist uit Westzaan. Hij raakte gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De man is aangehouden door de politie.

De politie onderzoekt nog wat er precies is misgegaan.