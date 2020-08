67 reizigers getest op Schiphol in nieuwe teststraat

In de nieuwe coronateststraat op Schiphol zijn op de eerste dag 67 mensen getest. Dat is iets meer dan een derde van alle passagiers van de drie vluchten die zich konden laten testen, laat de GGD Kennemerland weten. Het is de bedoeling dat op den duur alle reizigers die uit een land met rood of oranje reisadvies aankomen op Schiphol zich kunnen laten testen. Om te kijken of alles soepel verloopt, wordt het aantal reizigers dat zich kan laten testen in eerste instantie nog beperkt.

Op de eerste dag konden reizigers op vluchten vanuit Aruba, Mexico en New York zich laten testen. In totaal ging het daarbij om zo’n 200 passagiers. In het vliegtuig uit New York zaten bijvoorbeeld maar zes mensen.

De geteste reizigers horen binnen 48 uur of ze besmet zijn met het coronavirus.