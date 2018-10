67-jarige slachtoffer gezinsmoord was oma

Bij de schietpartij maandag waarbij een man (50) maandag in Amsterdam-Zuid vermoedelijk zijn vrouw (30) en dochtertje (5) doodschoot, blijkt ook de 67-jarige moeder van het vrouwelijke slachtoffer te zijn gedood. Tot nu toe wist de politie alleen te melden dat de 67-jarige vrouw familie van de andere slachtoffers was.

De politie vermoedt dat de man zijn vrouw, dochter en schoonmoeder heeft gedood en daarna zelfmoord heeft gepleegd. De vier doden werden gevonden in een woning in de Herculesstraat in Amsterdam-Zuid.