65-plussers van nu vitaal, gezond en sportief

De huidige generatie 65-plussers is relatief gezond en fit. Dat beeld wordt nog eens duidelijk bevestigd door vrijdag verschenen CBS-cijfers. Om te beginnen is de levensverwachting verder toegenomen: mannen die nu 65 zijn, hebben volgens de laatste cijfers gemiddeld nog 19 jaar voor de boeg, vrouwen nog 21 jaar. Twee decennia geleden lag de levensverwachting voor mannen nog 3,5 jaar lager, voor vrouwen 2 jaar.

Nederlanders leven ook langer in goede gezondheid: mannen hebben in twintig jaar tijd 3 gezonde jaren ‘gewonnen’, vrouwen 2.

Uit de publicatie blijkt verder dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, vaker een eigen koopwoning hebben en relatief veel sporten. Mensen van 65 tot 75 jaar fietsen gemiddeld 2,6 kilometer per dag en laten daarmee andere leeftijdsgroepen achter zich. Alleen jongeren tussen de 12 en 25 maken meer kilometers op de fiets.

In 2016 was 15 procent van de 65- tot 75-jarigen nog lid van een sportvereniging en had nog eens 16 procent een abonnement op een sportschool, zwembad of ander sportcentrum. Van de 75-plussers zegt ongeveer een kwart nog wekelijks te sporten.

Ouderen rijden daarnaast vaker auto dan vroeger. In 2007 bezaten nog 420 op de 1000 65-plussers een auto, in 2017 was dat gestegen tot 528 op de 1000 mensen. Doordat de groep ouderen ook steeds groter wordt, is sprake van vergrijzing op de weg. Het CBS becijfert dat begin dit jaar bijna 1,7 miljoen auto’s rondreden waarvan de bezitter 65 jaar of ouder is. Dat zijn er maar liefst 675.000 meer dan tien jaar terug.