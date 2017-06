65 kilo cocaïne gevonden tussen kamerplanten

De douane heeft 65 kilo cocaïne gevonden in een container met kamerplanten. Een speurhond vond de lading vorige week dinsdag in de haven van Vlissingen. De cocaïne was bestemd voor een adres in Stompwijk. Dat maakte het Openbaar Ministerie in Rotterdam dinsdag bekend.

De drugs, met een straatwaarde van tussen de 4 en 6 miljoen euro, is vernietigd. De 48-jarige man uit Stompwijk voor wie de lading was bestemd en een 36-jarige Amsterdammer zijn aangehouden. Zij zijn voorgeleid op verdenking van invoer van cocaïne en blijven in elk geval tot volgende week woensdag vastzitten. Het onderzoek loopt nog.