65-jarigen leven in 2024 driekwart jaar langer

De levensverwachting van 65-jarigen is voor 2024 licht toegenomen. Gemiddeld leven mensen van die leeftijd dan nog 20,63 jaar. Dat is een halve maand langer dan het CBS vorig jaar had berekend en gemiddeld driekwart jaar langer dan de mensen die vorig jaar 65 waren.

„Dit jaar zorgt een lagere longkankersterfte onder vrouwen voor een positievere ontwikkeling van de toekomstige levensverwachting”, meldt het CBS. De prognose wordt gebruikt bij het vaststellen van de AOW-leeftijd. Vorig jaar november is besloten om de AOW-leeftijd in 2023 gelijk te houden aan die in 2022 (67 jaar en 3 maanden).

In september stelde het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de gemiddelde levensverwachting van iemand die in 2019 wordt geboren naar beneden bij. Volgens het AG betekent dat als hun prognose wordt gebruikt voor de AOW-leeftijd voor 2024 die dat jaar ongewijzigd blijft op 67 jaar en 3 maanden. In de jaren daarna stijgt de AOW-leeftijd dan wel verder tot 68 jaar in 2029.