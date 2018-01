65 jaar na de Watersnoodramp

Het is dit jaar 65 jaar geleden dat 1836 mensen het leven lieten door de Watersnoodramp van 1953. Door een combinatie van hevige storm en springtij braken de dijken in de nacht van 31 januari op 1 februari door en werden Zeeland en delen van Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant overspoeld.

Hele dorpen kwamen onder water te staan. Ook tienduizenden dieren verdronken en zo’n 100.000 inwoners verloren hun hele hebben en houwen. Na de ramp besloot Nederland ‘dit nooit weer’ en begon de bouw van de wereldberoemde Deltawerken.

De nationale herdenking is donderdagmorgen in Ouwerkerk bij het Watersnoodmonument. Prinses Margriet is als erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis daarbij aanwezig. Tijdens de herdenking wordt stilgestaan bij de slachtoffers en worden kransen en 1836 witte bloemen gelegd. NOS zendt de herdenking live uit (10.30 - 12.00 uur op NPO 1).

Op de herdenkingsdag wordt in het Watersnoodmuseum de tentoonstelling ‘Het water blijft komen. Vechten tegen de vloed van morgen’ geopend door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Deze expositie heeft als doel bezoekers bewust te maken van de huidige gevaren van overstromingen, die erger worden door klimaatverandering. Door deze actuele relevantie neemt de belangstelling voor het museum volgens directeur Siemco Louwerse de laatste tijd alleen maar toe. Jaarlijks komen zo’n 90.000 bezoekers op het museum af „die worden geraakt door de persoonlijke verhalen van mensen tijdens de watersnoodramp”.

Op zaterdag 3 februari houdt het Watersnoodmuseum een open dag en opent een expositie die het verhaal van de ramp vertelt in 65 objecten. Vanaf diezelfde datum kunnen bezoekers van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee de Watersnoodramp beleven via virtual reality en zo ‘door de bril van nu’ zich verplaatsen in de ramp van toen. Volgens Reinier Vriend van het het productiebedrijf is deze nieuwe expositiemethode voornamelijk gericht op jongeren. ,,Er zijn steeds minder mensen die de ramp kunnen navertellen. Door de virtuele beleving kan de herinnering levend worden gehouden.

Verder worden op verscheidene plaatsen in de regio herdenkingsceremonies gehouden, onder meer in de vorm van kerkdiensten en concerten.