65.000 bezoekers Open Huizen Dag

Zo’n 65.000 mensen hebben zaterdag een kijkje genomen in een huis dat te koop wordt aangeboden. Tijdens de NVM Open Huizen Dag waren 12.500 woningen te bezichtigen. Gemiddeld is een woning door vijf mensen bezocht.

„Nu de prijsstijging van koophuizen afvlakt en de rente nog steeds laag is, is dit een goed moment om door te stromen naar een nieuwe woning of een eerste eigen huis te kopen” aldus voorzitter Ger Jaarsma van de makelaarsvereniging.

Op enkele huizen kwamen volgens hem opvallend veel mensen af. „In Groningen heeft een gezin zelfs 80 mensen rondgeleid in hun woning.” Het aantal deelnemers dat hun woning openstelt neemt overigens al jaren af. Grote boosdoener is de krappe huizenmarkt, waardoor het woningaanbod simpelweg kleiner is.

De NVM Open Huizen Dag wordt twee keer per jaar gehouden.