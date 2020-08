630 nieuwe coronagevallen, grootste toename sinds april

Het coronavirus is in de afgelopen 24 uur vastgesteld bij 630 mensen. Dat is de hoogste stijging in een dag sinds 26 april, komt naar voren uit het coronadashboard van de overheid. In de afgelopen dagen zijn meer dan 3700 mensen positief getest.

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn 194 nieuwe gevallen gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van de corona-uitbraak. Daarvan waren 177 gevallen in Amsterdam zelf. In Rotterdam-Rijnmond kwamen er 130 nieuwe gevallen bij, minder dan de 153 van zondag. Haaglanden noteerde 72 nieuwe coronagevallen, Midden- en West-Brabant 41 en Utrecht 33.

Een opvallende stijger is Friesland. Daar werden tussen zondagochtend en maandagochtend 14 nieuwe patiƫnten geregistreerd, het hoogste aantal sinds begin mei. Na een buitenfeest in Dokkum is het coronavirus vastgesteld bij zeker achttien jongeren.