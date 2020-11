Een 63-jarige man uit België is zaterdagmiddag overleden bij een duikongeval in Heel (Limburg), meldt de politie. Het ongeval vond plaats tussen 15.00 en 15.30 uur in de Boschmolenplas, een locatie waar duikliefhebbers geregeld hun sport beoefenen.

Pogingen om de man te reanimeren mochten niet baten.