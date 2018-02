620.000 euro cash in huis Rotterdam

In een huis in Rotterdam hebben agenten ongeveer 620.000 euro contant geld gevonden. De briefjes zaten in vier boodschappentassen die volgens de politie bol stonden. Een 27-jarige Rotterdammer die in het huis was, is opgepakt. Hij stond niet ingeschreven op het adres aan de Boezemkade. Mogelijk werd het appartement gebruikt als opslagplaats.

De agenten ontdekten in het huis ook een vuurwapen, patronen, een geldtelmachine, een 75 inch-televisie, drie horloges, vier paar schoenen en twee dure riemen. Die spullen zijn in beslag genomen, net als een BMW.