62-jarige man aangehouden op Schiphol om valse bommelding

De marechaussee heeft vrijdagmiddag een 62-jarige man uit Goes aangehouden op Schiphol. De man riep in de vertrekhal van de luchthaven dat hij bommen bij zich had. Toen de marechaussee begon met een onderzoek, zei de man dat hij een grap maakte.

Voor het onderzoek werd een deel van de vertrekhal tijdelijk afgezet en er werden een speurhond en extra personeel van de marechaussee ingezet. Vrij snel na het onderzoek werd de afzetting opgeheven en werd de vertrekhal weer vrijgegeven. De man zit nog vast.

„Grapjes over bommen of explosieven worden niet getolereerd. Zo’n melding maakt dat we allerlei maatregelen moeten nemen, en standaard procedures moeten toepassen. Dat kan leiden tot verstoringen van luchthavenprocessen”, aldus de marechaussee.