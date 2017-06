6000 Groningse schadeclaims tegen NAM

Ongeveer 6000 Groningers hebben tot nu toe een claim tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ingediend voor immateriële schade. Dat meldt het Groningse De Haan Advocaten vrijdag, dat namens honderden Groningers een smartengeld-zaak tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM had aangespannen.

De bewoners van het aardbevingsgebied willen smartengeld omdat ze zich zorgen maken over hun veiligheid of omdat ze psychische klachten hebben door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

De rechtbank oordeelde op 1 maart dat de NAM smartengeld moet betalen. Het olie- en gasbedrijf ging in hoger beroep. De rechtbank liet echter weten dat de schadeclaims al wel kunnen worden ingediend. In totaal kunnen zo’n 170.000 Groningers nu aanspraak maken op een schadevergoeding. Daarvoor moeten ze wel met bijvoorbeeld een doktersverklaring kunnen aantonen dat ze psychische klachten hebben als gevolg van de bevingen en de onrust.

Het advocatenkantoor heeft berekend dat elke individuele bewoner een bedrag van 3000 tot 30.000 euro kan claimen. Daar komen ook nog eens kosten voor gederfd woongenot overheen, zoals een deel van de betaalde hypotheekrente of huur.

Het advocatenkantoor maakte vrijdag ook bekend dat de Nederlandse Staat niet tegen de uitspraak in de smartengeldzaak in hoger beroep is gegaan. De rechtbank oordeelde dat de Staat tussen januari 2013 en november 2015 onrechtmatig heeft gehandeld door de gaswinning niet te verlagen. Ze worden echter niet verantwoordelijk gehouden voor het betalen van smartengeld.

De Haan Advocaten verwacht de eerste claims nog voor het einde van dit jaar in te dienen.