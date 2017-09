6000 buurten doen mee aan Burendag

Een recordaantal van bijna 6000 buurten doet komende zaterdag mee aan de twaalfde editie van Burendag. Dat zijn er bijna 1400 meer dan een jaar eerder.

Volgens de organisatoren, het Oranje Fonds en Douwe Egberts, zijn er bij de activiteiten in het kader van Burendag naar schatting minstens een miljoen mensen en mogelijk meer betrokken. De speciale dag heeft tot doel buurten socialer, gezelliger en veiliger te maken. Aan de eerste editie in 2006 deden circa 300.000 mensen mee.

„Het Oranje Fonds is er om er voor te zorgen dat niemand in Nederland er alleen voor staat”, zegt directeur Peter Douwes. „Dat begint in de eigen buurt.” Burendag stimuleert volgens hem „dat mensen weten wat er speelt achter de voordeuren in hun straat”.