600 mensen bij stille tocht Rotterdams meisje

In Rotterdam is donderdagavond een stille tocht gehouden voor het 8-jarige meisje dat vermoedelijk door haar vader is doodgestoken. De tocht begon op de school van het meisje. Op het plein van de Zalmplaatschool in Hoogvliet hielden klasgenootjes voordrachten. Ook spraken enkele ouders.

Rond 19.30 uur vertrok de tocht, die georganiseerd werd door buurtbewoners. Veel mensen hadden lampionnen en witte bloemen bij zich. De bloemen zijn onder meer bij het huis van het meisje neergelegd. Volgens de organisatie deden er zeker 600 mensen mee.

Het meisje werd vrijdag 15 maart zwaargewond gevonden op de afdeling radiologie van het Maasstad Ziekenhuis, vlakbij de ingang. Reanimatie en een spoedoperatie mochten niet meer baten. De politie verdenkt de 40-jarige vader ervan dat hij zijn dochter met messteken om het leven heeft gebracht. Donderdag werd bekend hij zeker drie maanden langer vast blijft zitten.