600 meldingen over gesloten bankfilialen bij seniorenorganisatie

Bij een meldpunt van seniorenorganisatie KBO-PCOB dat twee weken geleden is geopend, zijn inmiddels ruim zeshonderd meldingen binnengekomen over onlangs gesloten bankfilialen. „Zoveel meldingen in zo’n korte tijd laat zien dat er iets aan de hand is”, stelt Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB.

De seniorenorganisatie begon twee weken geleden met het Meldpunt Bank Dicht omdat ze steeds meer klachten kreeg van leden over het sluiten van bankkantoren. Via het meldpunt kunnen ouderen laten weten waar en wanneer het bankfiliaal in hun woonplaats is gesloten en of er een alternatief voor in de plaats is gekomen.

„Banken zijn er vanuit gegaan dat de alternatieven na een sluiting, zoals bijna alles via internet aanbieden, prima zouden werken”, zegt Sturkenboom. „Dat blijkt nu niet zo te zijn. De melders missen het persoonlijke contact en zijn niet altijd even vertrouwd met een onlinebankomgeving.”

Hij wijst erop dat steeds meer senioren aan internetbankieren doen. Voor mensen die daar niet zo goed mee uit de voeten kunnen en het niet zo prettig vinden om te doen, wil KBO-PCOB, samen met de banken naar alternatieven kijken. „Gesloten bankfilialen keren hoogstwaarschijnlijk niet meer terug, dan is het belangrijk dat er geschikte alternatieven voorhanden zijn, waar iedereen zich veilig bij voelt”, aldus Sturkenboom.