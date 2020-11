600 kilo coke en bijna 2 miljoen euro in woningen Rotterdam

In twee woningen in Rotterdam waar de politie regelmatig mannen met grote tassen in en uit zag lopen is 600 kilo cocaïne in beslag genomen. De straatwaarde van de cocaïne wordt geschat tussen de 18 en 24 miljoen euro. Een auto die mogelijk een relatie had met de drugshandel leidde de opsporingsdienst naar een derde woning in de stad waar een man en een vrouw geld zaten te tellen. De politie nam daar bijna 2 miljoen euro in beslag.

Vier personen zijn aangehouden. Twee mannen van 29 jaar in het huis aan Lange Hilleweg waar 300 kilo cocaïne is gevonden. De andere 300 kilo lag in een verborgen ruimte in een appartement aan de Strevelsweg waar ook een vuurwapen en munitie lagen. In de woning aan het Kruisplein waar het geld in beslag werd genomen, zijn een 36-jarige man en een 59-jarige vrouw aangehouden.

Geen van de vier opgepakte personen heeft volgens de politie een vaste woon- of verblijfplaats. Op de drie adressen stond niemand ingeschreven. De politie waarschuwt voor dit soort spookwoningen die worden verhuurd via een onbetrouwbare verhuurbemiddelaar die contant geld aanneemt en geen volledige administratie bijhoudt.

De aanhoudingen vonden afgelopen week plaats, maar zijn zaterdag bekend gemaakt. Ook de cocaïne en het geld werden eerder in de week gevonden. De drugs zijn vernietigd, aldus de politie.