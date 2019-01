De politie heeft dinsdag tussen de bananen in een distributiecentrum in de regio Breda 60 kilo cocaïne gevonden. De coke heeft een straatwaarde van ongeveer 3 miljoen euro, aldus de politie.

De politie had aanwijzingen dat een groep criminelen het distributiecentrum gebruikte om de drugs Nederland binnen te smokkelen en daarom controleerden agenten daar de boel. De pakketjes cocaïne zijn in beslag genomen en vernietigd. Er is niemand aangehouden.