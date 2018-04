60-jarige man komt om door ongeval op A58

Bij een ernstig ongeluk op de A58 bij Moergestel is een zestigjarige man uit Eindhoven om het leven gekomen. Een 55-jarige man uit dezelfde plaats raakte zwaargewond.

Het ongeluk is mogelijk gebeurd doordat enkele grote stenen op de weg lagen, meldt de politie. Deze zijn waarschijnlijk van een vrachtauto of een ander voertuig gevallen.

De politie vermoedt dat de bestuurder waarschijnlijk niet in de gaten heeft gehad dat de stenen op de weg zijn gevallen. Bestuurders die lading missen worden verzocht contact op te nemen met de politie.

De stenen kunnen niet vanaf een viaduct op de weg zijn gegooid, want het gedeelte waar het ongeluk gebeurde, ligt tussen weilanden.

De verwachting is dat de A58 tot ongeveer 10.00 uur dicht blijft. Tot die tijd wordt het wegdek gereinigd en vinden er opruimwerkzaamheden plaats. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten die naar Tilburg of Breda moeten om via Den Bosch te rijden over de A2 en A65.