6 verdachten aanslag Telegraaf blijven in cel

Zes van de zeven verdachten die deze week zijn opgepakt in verband met de aanslag op het pand van De Telegraaf in Amsterdam, blijven in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam vrijdag bepaald. Een verdachte is onder voorwaarden vrijgelaten.

Alle zeven verdachte mannen komen uit Amsterdam. Zij worden verdacht van verschillende handelingen rondom de aanslag, zoals bijvoorbeeld betrokkenheid bij de diefstal van de bij de aanslag gebruikte Volkswagen Caddy, betrokkenheid bij de aanslag op het pand zelf en om betrokkenheid bij het in brand steken van een Audi RS5 in Amsterdam-Noord.

Eerder zijn al zes andere verdachten opgepakt, vijf mannen en een vrouw. Drie van hen zijn vrijgelaten, ze blijven wel verdacht. Deze personen worden verdacht van het faciliteren van de groep van zeven verdachten door middel van het huren van garageboxen.

De mensen die nog vastzitten, mogen alleen contact hebben met hun advocaat omdat ze in beperking zitten.

Op 26 juni reed een bestelauto door de glazen pui van het hoofdkantoor van De Telegraaf aan de Basisweg. Daarna stak de bestuurder jerrycans met benzine in brand. Politie en justitie vermoeden dat de voortvluchtige Ridouan Taghi (41) achter de aanslag zit. Hij staat op de internationale opsporingslijst van de politie als verdachte van een serie onderwereldmoorden.