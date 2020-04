6 miljoen Nederlanders deden voor 1 april belastingaangifte

Nederlanders doen ondanks de coronacrisis gewoon zoals verwacht hun belastingaangifte. De fiscus heeft voor 1 april 6 miljoen aangiftes ontvangen, net zoveel als vorig jaar rond die tijd. Het gaat om 60 procent van het totaal aan verwachte aangiften.

Tot 1 mei kunnen mensen aangifte doen, of hiervoor uitstel vragen. Mensen die voor 1 april aangifte doen, krijgen voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. Veel mensen deden hun aangifte dan ook op 31 maart. Er was een dip zichtbaar om 19.00 uur, het moment dat premier Mark Rutte een persconferentie gaf over de coronamaatregelen van het kabinet.

„We willen alle mensen bedanken die al aangifte hebben gedaan. Ondanks de huidige omstandigheden rond het coronavirus verloopt het aangifteproces zoals gepland”, zegt Liane Vlaskamp, directeur Particulieren bij de Belastingdienst.

Bijna alle aangiften komen digitaal binnen: 99 procent. De meeste mensen deden dit met het aangifteprogramma op de site MijnBelastingdienst.

Hoewel veel mensen vanuit huis werken, buigen de meesten zich na de traditionele kantoortijden over hun aangifte. Op werkdagen ligt de piek rond 20.00 uur, in het weekend rond 14.00 uur.

Mensen die door de coronacrisis of om andere redenen later aangifte willen doen kunnen om uitstel vragen bij de BelastingTelefoon of op MijnBelastingdienst.