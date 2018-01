6 jaar geëist tegen vrouw die man vergiftigde

De 61-jarige Galina R., die in 2009 haar man zou hebben vergiftigd door een haargroeimiddel in zijn likeur te stoppen, moet volgens het OM zes jaar celstraf krijgen. Dat eiste de advocaat-generaal voor het gerechtshof in Den Haag, dat deze zaak opnieuw behandelde nadat de Hoge Raad had bepaald dat het proces over moest.

R. was in 2011 door de rechtbank in Middelburg vrijgesproken van moord op haar echtgenoot, Ad van den Dool uit Kattendijke, maar werd in hoger beroep in Den Bosch wel veroordeeld tot zeven jaar celstraf. Niet vanwege moord, maar voor zware mishandeling door hem giftige stof toe te dienen, met de dood tot gevolg, en omdat ze haar echtgenoot in hulpeloze toestand achterliet.

De verdachte verscheen dinsdag niet op de zitting. Volgens haar advocaat is ze in het buitenland, maar hij wilde niet zeggen waar. De familie denkt dat ze naar haar moederland Rusland is gevlucht.