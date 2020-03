De 34-jarige voormalige waterpolocoach Koen P. is donderdag veroordeeld tot zes jaar cel. De rechtbank in Den Haag acht P. schuldig aan ontucht en verkrachting van meerdere jonge waterpolosters, onder wie minderjarigen. P. was aanwezig bij de uitspraak.

Er was acht jaar cel en een beroepsverbod van tien jaar geëist tegen de voormalig assistent-trainer van Jong Oranje.

De trainer werd in de zomer van 2018 opgepakt na twee aangiftes van minderjarige pupillen, waarna meer aangiftes volgden.