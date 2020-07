6 jaar cel voor ontucht adoptiezoon en zijn vriendjes

Een 63-jarige man uit Beneden-Leeuwen is veroordeeld tot zes jaar cel omdat hij jarenlang ontucht pleegde met kinderen die aan zijn zorg waren toevertrouwd. Het gaat om zijn (adoptie)zoon, vriendjes van het jongetje en een familielid. De ontuchtige handelingen vonden plaats tussen januari 2000 en mei 2012. De man had ook kinderporno in zijn bezit.

Volgens de rechtbank in Arnhem maakte de man „op slinkse wijze” misbruik van zijn rol als vader. Zo stopte hij de vriendjes van zijn zoon tijdens logeerpartijtjes in, sloot hij vriendschappen en creëerde op die manier een vertrouwensband. Daarnaast speelde hij in op de moeilijke situaties die sommige slachtoffers doormaakten. „Dit maakt het voor de slachtoffers extra verwarrend en moeilijk”, aldus de rechtbank.

Het misbruik begon toen de kinderen nog erg jong waren. Een aantal slachtoffers heeft door het misbruik ernstige psychische klachten gekregen, sommige hebben hier nog altijd last van. Volgens de rechtbank is het handelen van de man verwerpelijk en is daarom alleen een langdurige gevangenisstraf passend.