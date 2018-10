Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender, is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. De Brabander is veroordeeld voor onder meer zware mishandeling, bedreiging, afpersing en het witwassen van ongeveer 1,3 miljoen euro.

Er was door het Openbaar Ministerie tien jaar cel tegen hem geëist.

Otto is momenteel nog op vrije voeten. Na een voorarrest van 629 dagen werd hij afgelopen april vrijgelaten.