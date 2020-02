6 jaar cel voor jonge vader na doodschudden baby

Een 23-jarige man uit Domburg moet zes jaar de gevangenis in, omdat hij zijn vier maanden oude zoontje zo hard door elkaar heeft geschud dat de baby hersenletsel opliep waaraan hij drie dagen daarna overleed. Doodslag, zo oordeelde de rechtbank in Middelburg maandag.

In de avond van 20 mei 2016 was de verdachte alleen thuis. Er was niets aan de hand toen zijn moeder en vriendin weggingen, maar het kindje is er opeens slecht aan toe toen zij ’s nachts weer thuiskwamen. Het jongetje was suf, schijnbaar bewusteloos, had stijve armpjes en beentjes en huilde ongewoon schel. De rechtbank neemt het de verdachte kwalijk dat hij niet direct medische hulp inschakelde. Pas aan het eind van de volgende ochtend gingen de ouders naar het ziekenhuis, waarna bleek dat het kindje schedel- en hersenletsel had.

Hoewel de jonge vader heeft ontkend dat hij het kind iets heeft aangedaan, volgt de rechter de deskundigen die stellen dat het niet anders kan dan dat de verdachte het letsel heeft veroorzaakt. In dit licht vond de rechtbank de eis van 4,5 jaar van het Openbaar Ministerie te laag. Ook pakt de straf hoger uit, omdat de verdachte eerder is veroordeeld voor een geweldsdelict.