6 jaar cel voor heroïnesmokkel met vliegtuigje

Twee Duitse mannen die met hun vliegtuigje vanuit Teuge twee koffers met 60 kilo heroïne naar Engeland probeerden te smokkelen, zijn veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. Dat is een jaar hoger dan de aanklager had geëist. De 31-jarige Pascal R. en de 32-jarige Lukas G. werden in januari 2017 opgepakt nadat ze halverwege de vlucht waren teruggekeerd naar het vliegveld in Teuge, vlakbij Apeldoorn.

Ze hebben verklaard dat ze dachten dat er documenten in de koffer zaten. De rechtbank vindt dat onaannemelijk en stelt dat ze in ieder geval op de hoogte waren dat ze iets illegaals aan het doen waren. Hoewel de rechtbank niet kan vaststellen dat ze wisten dat het om heroïne ging, hebben ze volgens het vonnis bewust het risico genomen dat het drugs zouden zijn.

De straf pakte hoger uit dan geëist, omdat bij zulke grote hoeveelheden en de manier waarop de smokkel gebeurde, zes jaar cel volgens de rechtbank passender is.